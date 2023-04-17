ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:58

Возле станции метро "Московская" столкнулись сразу три лазурных автобуса

фото ЗакС политика Возле станции метро "Московская" столкнулись сразу три лазурных автобуса

Три петербургских лазурных автобуса устроили "гармошку" на остановке возле станции городского метрополитена "Московская", сообщают в понедельник, 17 апреля, очевидцы в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В аварию попали маршруты № 147, 150 и 252. Пострадавших в результате инцидента не было. На месте работают наряды ДПС, которые устанавливают причины произошедшего.

"Я ехала в среднем автобусе, упала, разбилась", — говорит одна из петербурженок, ставших участницей инцидента.

На опубликованных фото можно заметить, что удар сильно сказался на двух лазурных автобусах: у них треснули лобовые стёкла.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама