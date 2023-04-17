Возле станции метро "Московская" столкнулись сразу три лазурных автобуса

Три петербургских лазурных автобуса устроили "гармошку" на остановке возле станции городского метрополитена "Московская", сообщают в понедельник, 17 апреля, очевидцы в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В аварию попали маршруты № 147, 150 и 252. Пострадавших в результате инцидента не было. На месте работают наряды ДПС, которые устанавливают причины произошедшего.

"Я ехала в среднем автобусе, упала, разбилась", — говорит одна из петербурженок, ставших участницей инцидента.

На опубликованных фото можно заметить, что удар сильно сказался на двух лазурных автобусах: у них треснули лобовые стёкла.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»