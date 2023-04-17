Иткин и Кононенко предложили уравнять в правах вдов Героев Труда России и вдов Героев Труда СССР

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин и лидер фракции КПРФ Роман Кононенко внесли в Заксобрание Петербурга законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки для проживающих в Петербурге вдов и вдовцов Героев Труда России.

В настоящее время людей, на которых бы распространялись эти льготы в регионе нет. Авторы законопроекта сами написали об этом в пояснительной записке.

Предлагается установить меры дополнительной соцподдержки, аналогичные тем, что действуют для вдов (вдовцов) Героев Труда СССР и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Это ежемесячная выплата в 5 983 рубля, право приобретения льготного проездного билета на общественный транспорт, а также скидка на проезд в пригородных автобусах.

В настоящее время в Петербурге работают шесть Героев Труда России. Это гендиректор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев, главный врач городской Покровской больницы Марина Бахолдина, директор Мариинского театра Валерий Гергиев, председатель правления Газпрома Алексей Миллер, гендиректор концерна "ЦНИИ Электроприбор" Владимир Пешехонов и крупный бизнесмен Роман Ротенберг.