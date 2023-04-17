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Комиссия ЗакСа поддержала законопроект о расширении прав владельцев гаражей на компенсационные выплаты

фото ЗакС политика Комиссия ЗакСа поддержала законопроект о расширении прав владельцев гаражей на компенсационные выплаты

Комиссия петербургского Заксобрания по градостроительству и земельным вопросам одобрила законопроект "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О мерах по обеспечению имущественных прав граждан, являющихся владельцами гаражей на территории Санкт-Петербурга". Инициатива принадлежит градоначальнику Александру Беглову.

В документе идёт речь о выплатах компенсаций владельцам гаражей в случае изъятия земельного участка . На сегодняшний день на подобные выплаты граждане могут рассчитывать только в случае реализации проектов, которые финансируются из городской казны.

Законопроект предполагает распространение выплат для горожан при заключении городом концессионных соглашений и договоров о государственно-частном партнёрстве.

"Таким образом, имущественные права граждан будут соблюдаться в любом случае при строительстве или приспособлении земель для современного использования", - отметили в Смольном.


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