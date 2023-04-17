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Новости 14:19

С октября в исторической части Васильевского острова может появиться зона платной парковки

фото ЗакС политика С октября в исторической части Васильевского острова может появиться зона платной парковки

Начиная с октября текущего года на исторической части Васильевского острова могут ввести зону платной парковки, известил районный глава Михаил Соболев, чьи слова приводит "МК В ПИТЕРЕ". На данный момент, как сообщил чиновник, райадминистрация ведёт об этом переговоры с местными жителями.

"Детальный план проекта ещё будет прорабатываться совместно с комитетом по транспорту, василеостровцами и депутатами на районных рабочих группах. Введение платных парковок у нас планируется с октября", — заявил Соболев.

По замыслу властей, платная парковка на Васильевском должна уменьшить количество автомобилей в районе. В то же время Смольный не исключает засилья машин во дворах в случае утверждения нововведения.


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