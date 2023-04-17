Автобус отправил молодую петербурженку в больницу с остановки на Невском проспекте

Минувшим вечером, 16 апреля, в Мариинскую больницу доставили 23-летнюю петербурженку, пострадавшую из-за наезда автобуса на остановке, расположенной на Невском проспекте, передаёт "Фонтанка".

Предварительно установлено, что горожанку задел зеркалом заднего вида автобус, следовавший по маршруту № 3.

В больнице у девушки диагностировали ушибы, после чего отпустили её на амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс" подтвердили факт инцидента, уточнив, что выясняют все обстоятельства произошедшего.