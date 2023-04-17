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Новости 15:22

Депутат Вассерман хочет ограничить хранение россиянами более миллиона рублей наличными

фото ЗакС политика Депутат Вассерман хочет ограничить хранение россиянами более миллиона рублей наличными

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, вводящий ограничения на хранение наличных денег. В случая принятия инициативы россияне не смогут легально хранить в наличной форме более одного миллиона рублей или эквивалентной суммы в иной валюте, если об этом не были уведомлены налоговые органы. Для таких случаев справедливоросс предлагает прописать в Уголовном кодексе новую статью 187.1 (неправомерный оборот денежных средств). 

На текст законопроекта ссылается "Интерфакс".

"Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже "черном" секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере", - говорится в пояснительной записке к документу. 

Уведомлять чиновников о наличии крупных сумм граждане, по мысли Вассермана, должны не позднее недели после их получения. В уведомлении требуется указать происхождение денег. В противном случае гражданам грозит штраф, вдвое превышающий хранимую сумму, а также конфискация всех незаконно хранимых средств.

фото: duma.gov.ru


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