Депутат Вассерман хочет ограничить хранение россиянами более миллиона рублей наличными

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, вводящий ограничения на хранение наличных денег. В случая принятия инициативы россияне не смогут легально хранить в наличной форме более одного миллиона рублей или эквивалентной суммы в иной валюте, если об этом не были уведомлены налоговые органы. Для таких случаев справедливоросс предлагает прописать в Уголовном кодексе новую статью 187.1 (неправомерный оборот денежных средств).

На текст законопроекта ссылается "Интерфакс".

"Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже "черном" секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере", - говорится в пояснительной записке к документу.

Уведомлять чиновников о наличии крупных сумм граждане, по мысли Вассермана, должны не позднее недели после их получения. В уведомлении требуется указать происхождение денег. В противном случае гражданам грозит штраф, вдвое превышающий хранимую сумму, а также конфискация всех незаконно хранимых средств.

фото: duma.gov.ru