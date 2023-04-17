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Новости 15:38

Миронов предложил учредить должность уполномоченного по правам соотечественников

фото ЗакС политика Миронов предложил учредить должность уполномоченного по правам соотечественников

Лидер справедливороссов Сергей Миронов предложил создать новый институт - уполномоченного по правам соотечественников, который функционировал бы при президенте России, передает РИА Новости. Идея, по его мнению, назрела очень давно: россияне, живущие вдали от родины, нуждаются в правовой и финансовой поддержке на государственном уровне.

"Потому что 30 миллионов наших соотечественников живут за рубежом… Русские - самая большая разделенная нация на сегодняшний день", - произнес политик.

Миронов также хочет ввести специальную карту соотечественника, которая позволяла бы въезжать в Россию без визы и сопутствующих бюрократических затруднений.


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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




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