Миронов предложил учредить должность уполномоченного по правам соотечественников

Лидер справедливороссов Сергей Миронов предложил создать новый институт - уполномоченного по правам соотечественников, который функционировал бы при президенте России, передает РИА Новости. Идея, по его мнению, назрела очень давно: россияне, живущие вдали от родины, нуждаются в правовой и финансовой поддержке на государственном уровне.

"Потому что 30 миллионов наших соотечественников живут за рубежом… Русские - самая большая разделенная нация на сегодняшний день", - произнес политик.

Миронов также хочет ввести специальную карту соотечественника, которая позволяла бы въезжать в Россию без визы и сопутствующих бюрократических затруднений.