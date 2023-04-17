ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:59

Сергей Иванов предложил "гуманно умертвлять" бродячих собак

фото ЗакС политика Сергей Иванов предложил "гуманно умертвлять" бродячих собак

Участившиеся случаи нападения бродячих собак на людей требуют законодательного реагирования, считает спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Практику возвращения собак из приютов на улицу, по его мнению, нужно прекращать. Речь идет о бродячих животных в приютах, которых никто не забирает домой.

"Если не берут, конечно, всех не возьмут, надо быть реалистом, то, извините, скажу страшную вещь, такие собаки должны гуманно умертвляться, если мы хотим, чтобы не было бездомных собак, которые бродили по улицам и регулярно убивали людей", - произнес он на канале "Россия 24".

По нынешним правилам приюты возвращают бездомных собак на прежнее место обитания, если за ними не было замечено немотивированной агрессии.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама