Суд в Петербурге наказал пассажира, из-за пьяного поведения которого задержали самолет

Мировой судья в Петербурге взыскал 10 209 рублей с Сергея Михайлова в пользу авиакомпании "Россия", передает объединенная пресс-служба городских судов.

Иск перевозчика был связан с инцидентом, случившимся прошлым летом. В сильно нетрезвом виде Михайлов пытался сесть в самолет, отправлявшийся из Сочи в Петербург. На борт его не пустили.

В результате возникшего скандала и "деструктивных действий" ответчика вылет пришлось перенести почти на сорок минут. Вместо Петербурга в тот день Михайлов отправился в полицейский участок.