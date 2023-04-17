Смольный одобрил строительство еще двух детских садов

Петербургское правительство на заседании в понедельник утвердило предоставление двух земельных участков девелоперам для строительства детских садов, сообщает пресс-служба Смольного.

Речь идет об участке на Пулковском шоссе, где ООО "ИСК" Аврора" возьмется за строительство детского сада на 300 мест и по завершении работ продаст его городу.

Второй участок расположен на Глухарской улице. Там должно будет появиться дошкольное учреждение, рассчитанное на 240 мест. Его возведет ООО "Арсенал-Каменка", после чего подарит городу.

Кроме того, чиновники приняли изменения в планировку квартала во Фрунзенском районе, где вместе с новым жильем должны будут появиться школа на 550 мест и детский сад на 110 мест. Детсад достанется городу бесплатно. Квартал ограничен улицами Бухарестской, Салова, Софийской и Фучика.