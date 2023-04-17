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На севере Петербурга начались строительные работы в "Саду Памяти"

фото ЗакС политика На севере Петербурга начались строительные работы в "Саду Памяти"

В Калининском районе Петербурга начались строительные работы на месте так называемого Сада Памяти, в квартале "Полюстрово 24-27". Об этом пишет "Фонтанка". 

Зеленая зона примечательна тем, что граждане сами организовали высадку деревьев в ней. Сад посвящен погибшим в Великую Отечественную войну. На его месте собираются строить жилую высотку. Строить здесь жилье чиновники разрешили еще в 2007 году. Работы по инженерной подготовке местности ведет АО "Мега Прайд".

В саду насчитывается примерно 300 деревьев, которые высаживали без согласования с органами власти. Местные жители продолжают добиваться через суды включения территории в список зеленых насаждений общего пользования. Земля рядом с домом 7, к. 3, по проспекту Маршала Блюхера находится в федеральной собственности.


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