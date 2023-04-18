Столичных призывников будут ловить по камерам видеонаблюдения

Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что подлежащих призыву жителей города будут искать при помощи систем видеонаблюдения. Как передает ТАСС, по указанию мэра Сергея Собянина работодатели пересылают в военкоматы сведения о трудоустроенных у них призывниках.

"Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается", - добавил Локтев.

Таким образом, рассылка повесток, по его словам, перестала быть проблематичным занятием. Главная же причина недобора военнообязанных москвичей состоит в проживании не по месту регистрации, но в решении этого вопроса военкоматы тоже демонстрируют прогресс, заявил столичный военком.

Начавшийся в апреле весенний призыв должен будет завершиться 15 июля.