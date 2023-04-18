Петербуржец не смог взыскать с коммунальщиков деньги за разбитую льдом машину

Московский районный суд Петербурга отказался удовлетворять иск Сергея Журавлева, который требовал от "ЖКС № 3 Московского района" более 170 тысяч рублей компенсации за разбитый льдом автомобиль. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Припаркованный Opel Astra получил повреждения в декабре 2021 года на Краснопутиловской улице. Суд установил, что машина стояла вплотную к дому, что нарушает законодательство. Более того, жильцы самовольно переустроили балконы на последнем этаже.

"Таким образом, балкон и его козырек в перечень общего имущества не входит. Очистка такого козырька от снега и наледи является обязанностью собственника, а не управляющей компании", - говорится в сообщении.

Журавлев, пытаясь разобраться с коммунальщиками в досудебном порядке, не согласился на компенсацию в размере 50 тысяч рублей. В свою очередь, суд отказал ему полностью.