На железнодорожной станции в Петербурге опрокинулись цистерны с горючим

Сотрудники петербургского управления МЧС 18 апреля устраняют последствия аварии, случившейся на железнодорожной станции Сортировочная.

Минувшей ночью здесь перевернулись цистерны с авиационным топливом, о чем сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Всего в стоявшем на станции составе было девять вагонов, из них с рельсов сошло пять.

В результате инцидента не произошло протечки. Утверждается, что угрозы взрыва не существует. На место выехали три пожарные бригады, применившие метод пенного тушения. Авария никак не отразилась на графике других поездов. Прокуратура приступила к проверке обстоятельств происшествия.