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На бывшую сотрудницу Роспотребнадзора в Петербурге завели коррупционное дело

фото ЗакС политика На бывшую сотрудницу Роспотребнадзора в Петербурге завели коррупционное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении бывшей замглавы Юго-Западного территориального отдела управления Роспотребнадзора по региону. Как сообщает пресс-служба СК, бывшую чиновницу преследуют по статье о получении взятки (ч.3 ст. 290 УК).

Следствие считает, что в феврале прошлого года получила через посредника взятку в размере 50 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Таким образом последний хотел откупиться от привлечения к административной ответственности. 

В ближайшее время фигурантке предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Силовики подозревают ее в совершении еще одного подобного преступления.


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