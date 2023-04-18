На бывшую сотрудницу Роспотребнадзора в Петербурге завели коррупционное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении бывшей замглавы Юго-Западного территориального отдела управления Роспотребнадзора по региону. Как сообщает пресс-служба СК, бывшую чиновницу преследуют по статье о получении взятки (ч.3 ст. 290 УК).

Следствие считает, что в феврале прошлого года получила через посредника взятку в размере 50 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Таким образом последний хотел откупиться от привлечения к административной ответственности.

В ближайшее время фигурантке предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Силовики подозревают ее в совершении еще одного подобного преступления.