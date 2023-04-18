ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:43

Петербургские профсоюзы обойдутся без первомайских митингов и шествий

фото ЗакС политика Петербургские профсоюзы обойдутся без первомайских митингов и шествий

Первомайские митинги и шествия в Петербурге с участием профсоюзов в нынешнем году не состоятся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федерацию профсоюзов Петербурга и Ленобласти.

Организация отказалась от традиционного шествия по Невскому проспекту из-за продолжающего действовать "коронавирусного" постановления №121, по которому демонстрации в городе запрещены уже более трех лет.

Уличную активность по случаю Первомая профсоюзы заменят другими форматами. Ожидаются, в том числе, собрания трудовых коллективов и флешмобы в соцсетях. Со своей стороны, Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП) по традиции возложит цветы к месту первой маевки у проходной завода "Северная верфь".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама