Против Навального возбудили еще одно уголовное дело

Адвокат политика Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил в своем микроблоге, что его подзащитный, находящийся в ИК-6 Владимирской области, стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз заключенного преследуют по статье 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Теперь ему грозит дополнительных пять лет лишения свободы.

Кобзев утверждает, что заведение дела стало следствием готовившейся провокации. К Навальному в очередной раз подселили сокамерника, не следящего за своей гигиеной, с которым политик отказался находиться в одном помещении.

В результате оппозиционера силой затолкали в камеру, из которой он вскоре попытался выгнать дурно пахнущего соседа. На это действие откликнулся отряд быстрого реагирования, после чего политику и было объявлено о новом деле.

"Защита Навального возмущена такой откровенной, наглой и циничной провокацией. Мы требуем незамедлительного реагирования от руководства ФСИН и прокуратуры", - заявил адвокат.

Напомним, что Навальный лишен свободы с января 2021 года по двум экономическим делам. За это время его включили в реестр экстремистов и террористов.