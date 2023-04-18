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В центре Петербурга ограничат движение на праздник Ураза-Байрам

фото ЗакС политика В центре Петербурга ограничат движение на праздник Ураза-Байрам

Торжественные мероприятия по случаю мусульманского праздника Ураза-Байрам в Петербурге, намеченные на 21 апреля, потребовали ограничений уличного движения. Об этом сообщает городской Медиацентр.

С полуночи до 9 утра движение ограничат возле Соборной мечети и ближайшей к ней станции метро "Горьковская". Подобным образом поступят с трафиком на Сенной площади и прилегающих к ней улицах, а также возле мечети в Коломягах (угол Парашютной и Репищевой улиц).

Полностью закроют проезд с 5 до 9 утра по Московскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы и на трех участках в Петроградском районе: в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, в Крестьянском переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта и по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта.


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