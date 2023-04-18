Госдума одобрила поправки о пожизненном сроке заключения за госизмену

Депутаты Государственной думы одобрили поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают пожизненный срок заключения за государственную измену. Трансляция велась на сайте нижней палаты федерального парламента.

Коррективы внесут в статью 275 УК РФ "Государственная измена". После того, как закон будет подписан президентом, пожизненное заключение может получить гражданин за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, представляющих собой гостайну, переход на сторону противника или оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, которая направлена против РФ.

На данный момент по статье 275 УК предполагается до 20 лет тюрьмы и штраф до полумиллиона рублей.