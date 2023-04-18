В Петербурге не будет проводиться шествие "Бессмертного полка"

В Северной столице, равно как и других российских городах, в текущем году не будет проведено шествие "Бессмертного полка", однако планируются иные форматы данного мероприятия, уведомила "Фонтанку" сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Государственной думы Елена Цунаева.

""Бессмертный полк" не отменяется, не будет проводиться в целях безопасности формат шествия. Будут другие форматы", — известила парламентарий.

Россияне могут разместить фотографии своих родных-ветеранов ВОВ на машинах либо изготовить бейджики с портретами. Плюс, информацией о родственнике, прошедшем войну, можно поделиться в соцсетях.

Также Цунаева пояснила, что недавний теракт в петербургском кафе дополнительно заставил власти задуматься о резонности проведения массового шествия.

"Ну, если мы говорим в целях безопасности... Враг не дремлет. Не случайно же нападение происходит информационное в первую очередь на нашу гордость победы в Великой Отечественной", - заключила депутат.

Шествие "Бессмертного полка" по центральным улицам отменили во всех российских городах.