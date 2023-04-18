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Смольный думает запустить тактовое сообщение между Петербургом, Выборгом и Ораниенбаумом

фото ЗакС политика Смольный думает запустить тактовое сообщение между Петербургом, Выборгом и Ораниенбаумом

Члены петербургского правительства изучают возможность запуска тактового движения электричек по ряду направлений, известил глава комитета по транспорту Валентин Енокаев. Видеозапись с выступлением чиновника приводит Telegram-канал "Начальник транспортного цеха".

В ходе заседания, на котором чиновники представили отчёт о выполнении госпрограммы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга", были приведены данные о том, что на протяжении прошлого года пригородным транспортном воспользовались 20,6 млн льготников.

Также запустили тактовое движение поездов в Павловск, благодаря чему пассажиропоток возрос на 20%. Учитывая данное обстоятельство, до конца года подобный вид передвижения запустят в направлениях Выборга, Ораниенбаума и по Красносельской линии.


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