Смольный думает запустить тактовое сообщение между Петербургом, Выборгом и Ораниенбаумом

Члены петербургского правительства изучают возможность запуска тактового движения электричек по ряду направлений, известил глава комитета по транспорту Валентин Енокаев. Видеозапись с выступлением чиновника приводит Telegram-канал "Начальник транспортного цеха".

В ходе заседания, на котором чиновники представили отчёт о выполнении госпрограммы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга", были приведены данные о том, что на протяжении прошлого года пригородным транспортном воспользовались 20,6 млн льготников.

Также запустили тактовое движение поездов в Павловск, благодаря чему пассажиропоток возрос на 20%. Учитывая данное обстоятельство, до конца года подобный вид передвижения запустят в направлениях Выборга, Ораниенбаума и по Красносельской линии.