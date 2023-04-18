На правозащитника Идрисова завели дело о дискредитации армии из-за постов на его заблокированной странице во "ВКонтакте"

В отношении петербургского правозащитника Динара Идрисова завели административное дело о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за его постов на заблокированной с прошлого года странице во "ВКонтакте", о чём он сам сообщил у себя в соцсетях.

Поводом для претензий правоохранителей стали три публикации, две из которых он оставил в день начала спецоперации 24 февраля 2022 года, и ещё одной, сделанной 19 мая.

Протокол на Идрисова составили в марте текущего года. Так как страница правозащитника во "ВКонтакте" была ранее заблокирована, майор полиции, который завёл дело, не смог найти его посты в свободном доступе. "Кафка давно уже курит в сторонке", — комментирует своё дело Идрисов.

Дело об административном правонарушении рассматривает Невский районный суд Петербурга. Очередное заседание было назначено на вторник, 18 апреля.