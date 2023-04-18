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Новости 18:58

Путин одобрил кандидатуру Ведерникова на новый срок губернатора Псковской области

фото ЗакС политика Путин одобрил кандидатуру Ведерникова на новый срок губернатора Псковской области

Президент РФ Владимир Путин одобрил намерение главы Псковской области Михаила Ведерникова принять участие в грядущих выборах губернатора региона. Встреча двух политиков прошла во вторник, 18 апреля.

Путин доволен эффективностью команды Ведерникова и тем, какой темп работы она задаёт, невзирая на то, что проблем в области "немало".

Президент пожелал губернатору удачи в будущих выборах, отметив, что первостепенно необходимо заручиться поддержкой электората.

Ведерников в свою очередь пригласил Путина на празднование 550-летия Печор — не только от своего имени, но также от имени владыки Тихона, возглавляющего Псковскую митрополию с 2018 года.


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