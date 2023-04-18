Путин одобрил кандидатуру Ведерникова на новый срок губернатора Псковской области

Президент РФ Владимир Путин одобрил намерение главы Псковской области Михаила Ведерникова принять участие в грядущих выборах губернатора региона. Встреча двух политиков прошла во вторник, 18 апреля.

Путин доволен эффективностью команды Ведерникова и тем, какой темп работы она задаёт, невзирая на то, что проблем в области "немало".

Президент пожелал губернатору удачи в будущих выборах, отметив, что первостепенно необходимо заручиться поддержкой электората.

Ведерников в свою очередь пригласил Путина на празднование 550-летия Печор — не только от своего имени, но также от имени владыки Тихона, возглавляющего Псковскую митрополию с 2018 года.