Дрозденко выразил соболезнования в связи с гибелью жителя Ленобласти на СВО

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко принёс соболезнования по случаю кончины жителя Сосновоборского городского округа Руслана Михайлова в зоне военной спецоперации (СВО). Сообщение о гибели бойца привела администрация Соснового Бора.

"Мы прощаемся с настоящим патриотом России, который откликнулся на призыв Родины и встал на ее защиту. Глубоко скорблю вместе с родными и близкими Руслана Александровича Михайлова, его друзьями, боевыми товарищами", — высказался Дрозденко.

Ранее администрация Киришского района Ленобласти известила о гибели подполковника Андрея Савинова в зоне боевых действий на спецоперации.