Власти обозначили границы зоны платной парковки в Василеостровском районе

На территории Василеостровского района введут зону платной парковки, которая будет действовать до Наличной улицы; кроме того, она затронет также дублирующие проезды (карманы). О грядущем нововведении рассказала в своём Telegram-канале юрист Ирина Баханович. Ранее во вторник, 18 апреля, прошло заседание рабочей группы во вопросу организации зоны платного паркинга на В. О.

По предварительным данным, льготный абонемент распространится на весь район. Владельцам он обойдётся в 1800 рублей в год.

Ожидается, что в течение 15 минут парковка будет бесплатной, после чего автовладельцам придётся платить почасовую оплату. На данный момент специалисты завершают проектирование зоны платного паркинга, при этом внесение корректив по вопросам включения и исключения улиц пока ещё возможно.

На данный момент зона платной парковки распространяется на Центральный и Адмиралтейский районы. При этом с 1 июля она также будет включать в себя Петроградский район.