Врио главы Балтийского завода стал первый замдиректора ОСК Андрей Бузинов

У Балтийского завода появился новый врио руководителя: им стал первый замдиректора АО "Объединённая судостроительная корпорация" Андрей Бузинов, пишет "Деловой Петербург" во вторник, 18 апреля.

"Андрей Бузинов назначен временно исполняющим обязанности генерального директора Балтийского завода решением совета директоров Общества от 17 апреля 2023 года", — известили в пресс-службе ОСК.

Бузинов, уроженец Белгорода, является выпускником Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета. Он окончил вуз по направлению "Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)".

Карьеру Бузинов начал в петербургском ОАО "ЛОМО": в 2009 году получил пост главы планово-производственного отдела. Также ранее специалист был директором по производству на Балтийском заводе, работал директором по судостроению и общей технике в АО "Атомэнергомаш". В состав ОСК вошёл в 2017 году.

Ранее Балтийским заводом руководил Алексей Кадилов.