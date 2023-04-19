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В Петербурге останавливалось движение на красной ветке метро из-за упавшего на рельсы пассажира

фото ЗакС политика В Петербурге останавливалось движение на красной ветке метро из-за упавшего на рельсы пассажира

В среду, 19 апреля, составы петербургского метро, курсирующие по красной ветке, были вынуждены прекратить своё движение из-за пассажира, упавшего на рельсы станции "Гражданский проспект", информирует пресс-служба городской подземки.

Поезда не ходили с 7:42 до 7:59. На данный момент движение осуществляется в полном объёме.

Пассажира подняли с рельс, он жив.

"Поехали, машинист принес извинения за доставленные неудобства. Простояли в тоннеле 20 минут", — приводит "Фонтанка" комментарий участника событий.

Движение поездов останавливали на отрезке от "Академической" до "Девяткино". Станции "Гражданский проспект" и "Девяткино" закрывали на вход. 


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