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"Ленавтодор" определился с подрядчиком, который построит обход западного Мурино за 1,7 млрд рублей

фото ЗакС политика "Ленавтодор" определился с подрядчиком, который построит обход западного Мурино за 1,7 млрд рублей

Руководство Ленинградской области определилось с подрядчиком, которому предстоит достроить оставшуюся часть первого этапа обхода Мурино в створе Гражданского проспекта за 1,7 млрд рублей, передаёт "Деловой Петербург". Контракт заключен с АО "Буер".

Ожидается, что компания достроит дорогу, которая в перспективе станет ключевым путём, ведущим к будущему транспортно–пересадочному узлу (ТПУ) "Девяткино", а также подключит жилые комплексы в западном Мурино к КАД.

Изначально "Ленавтодор" заключил контракт с ПО "Возрождение" в 2018 году. Долгое время из-за технического простоя работы не начинались. К строительству приступили к осени 2021 года: "Возрождение" возвело небольшую часть от обхода в виде разворотного кольца у КАД. В итоге контракт с компанией расторгли в 2022 году.

"Новая дорога поможет улучшить очень непростую транспортную обстановку в Западном Мурино и перераспределит трафик", — сообщили "ДП" в компании "Буер".

Фирме предстоит возвести четырёхполосную дорогу от кольцевой развязки рядом с КАД вдоль проспекта Авиаторов Балтики до Ручьёвского проспекта в срок до 15 ноября 2024 года.


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