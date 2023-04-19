Учебники по истории с разделом об СВО появятся в российских школах к сентябрю

Обновлённые учебники по истории, в которых будет иметься раздел с информацией о военной спецоперации (СВО), поступят в российские школы с 1 сентября, уведомила РИА Новости замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева.

"Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября", - поделилась замминистра.

О том, что раздел об СВО будет прописан в новых учебниках по истории, ранее сообщал руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов.

Кроме того, вопросы о спецоперации хотят включить в ЕГЭ по истории.