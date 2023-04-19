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Новости 10:34

В Петербурге силовики остановили деятельность девяти подпольных казино

фото ЗакС политика В Петербурге силовики остановили деятельность девяти подпольных казино

Петербургские правоохранители провели рейды в рамках уголовного дела о незаконной игорной деятельности: как итог, пресечена деятельность девяти подпольных казино, известила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники, организовавшие подпольный игорный бизнес, арендовали помещения в разных районах города. На местах находилось специализированное оборудование, был нанят персонал и охрана.

"Сообщники вели учет движения денежных средств, полученных в виде ставок от участников азартных игр. По имеющимся сведениям, незаконный доход составлял не менее десяти миллионов рублей в месяц", – указано в сообщении МВД.

По уголовному делу задержали тринадцать человек, троих предполагаемых организаторов бизнеса отправили в СИЗО. Во время обысков силовики изъяли в девяти клубах и одном нежилом помещении 82 игровых автомата и 214 компьютеров.


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