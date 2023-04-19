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Новости 11:43

Почти 500 жителей Петербурга и Ленобласти призовут на службу в Росгвардии

фото ЗакС политика Почти 500 жителей Петербурга и Ленобласти призовут на службу в Росгвардии

Практически полтысячи жителей Петербурга и Ленобласти в нынешний призыв будут проходить службу в Росгвардии: новобранцев разместят в воинских частях Северо-Западного округа, информирует пресс-служба ведомства.

Всем призывникам необходимо будет пройти скрупулёзную проверку: специалисты не только оценят их физические данные и психологическое здоровье, но также всесторонне изучат биографию.

Отдельно указывается, что в зону спецоперации новобранцев отправлять не будут.

Параллельно в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии начали увольнять в запас военных, отслуживших срок по призыву.


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