Мишустин и Володин наградили Макарова

Первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" и бывший спикер ЗакСа Вячеслав Макаров получил благодарности от премьер-министра Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом депутат рассказал в своем Telegram-канале.

Благодарности объявлены "за выдающиеся достижения на службе Отечеству", уточняется в сообщении.

Макаров — депутат Госдумы с сентября 2021 года. Во фракции "Единая Россия" он отвечает за организационную работу. Входит в состав думского комитета по финансовому рынку.