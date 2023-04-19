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Мишустин и Володин наградили Макарова

фото ЗакС политика Мишустин и Володин наградили Макарова

Первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" и бывший спикер ЗакСа Вячеслав Макаров получил благодарности от премьер-министра Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом депутат рассказал в своем Telegram-канале.

Благодарности объявлены "за выдающиеся достижения на службе Отечеству", уточняется в сообщении.

Макаров — депутат Госдумы с сентября 2021 года. Во фракции "Единая Россия" он отвечает за организационную работу. Входит в состав думского комитета по финансовому рынку.


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Макаров Вячеслав Серафимович 




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