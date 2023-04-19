Картаполов: Присланные в этот призыв электронные повестки юридической силы иметь не будут

Электронные повестки, которые могут получить граждане, подлежащие призыву, юридической силы иметь пока не будут, так будет проводиться тестирование программного обеспечения. Об этом в среду, 19 апреля, заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

"В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме, чтобы понять, они доходят или не доходят — апробация системы. Юридической силы они не будут иметь", — приводит заявление парламентария РИА Новости.

Напомним, Госдума приняла поправки об электронных повестках и едином реестре военнообязанных 11 апреля. На следующий день законопроект одобрил Совет Федерации. Позже его подписал президент России.

В новых положениях говорится о том, что военнообязанных будут вызывать в военкоматы не только бумажными повестками, но и через портал "Госуслуги", а также заказными письмами. Гражданин будет считаться уведомлённым о явке сразу после получения повестки или через 7 дней после включения в реестр информации об отправке ему уведомления. После этого ему запретят покидать страну, а если он не явится в военкомат в течение 20 дней, могут запретить водить автомобили, получать кредиты, совершать сделки с недвижимостью, регистрироваться индивидуальным предпринимателем или самозанятым.