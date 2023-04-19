Несколько военкоров и экспертов получили посылки с бюстами, похожими на подаренный погибшему Татарскому

Некоторые российские военкоры и эксперты получили посылки с бюстами, похожими на тот, который взорвался на творческом вечере Владлена Татарского. Отправления доверили вскрывать силовикам, передаёт РИА Новости.

Так, подобную посылку получил доктор военных наук Константин Сивков: ему коробку прислали через СДЭК. Похожие посылки получили известный философ, несколько военкоров и военных экспертов. Имена реципиентов не разглашаются ввиду "тайны следствия". Все получатели выступают в поддержку СВО.

"На мой адрес пришло сообщение от СДЭК, что пришла посылка, её должен доставить курьер. Я перевел доставку на пункт выдачи, написал заявление в полицию. Посылку вскрывали взрывники", - поделился Сивков, уточнив, что ему предназначался бюст маршала Жукова.

Была ли внутри отправлений взрывчатка, пока неизвестно.