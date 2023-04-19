Суд отклонил апелляцию на приговор Яшину*

Московский городской суд оставил в силе приговор, вынесенный в декабре оппозиционеру Илье Яшину* по делу о распространении фейков про армию (207.3 УК). Политик, чья апелляция 19 апреля была отклонена, по-прежнему должен провести в заключении 8,5 лет. Приговор вступил в законную силу, передает "Интерфакс".

Сторона защиты добивалась полного оправдания фигуранта. Речь Яшина* на заседании, в котором он участвовал по видеосвязи, опубликована в его Telegram-канале.

"Назначенный мне приговор поражает: 8,5 лет за 20-минутное выступление в интернете. В тюрьме я встречал убийц, насильников и грабителей, получивших меньший срок за свои преступления", - произнес осужденный.

Напомним, что уголовное дело против оппозиционера возбудили прошлым летом. Преследование Яшина* вызвано роликом на его YouTube-канале, где он рассказывает о прошлогодних событиях в Буче и приводит не только позицию Минобороны.

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов