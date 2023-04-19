Петербургская прокуратура проверяет информацию о смертях детей в ПНИ №10

Видеообращение общественного деятеля Анны Федермессер, посвященное череде смертей в петербургском психоневрологическом интернате №10, привлекло внимание городской прокуратуры. Свой ролик правозащитница опубликовала в среду 19 апреля. В видеозаписи звучит рассказ о как минимум семерых умерших за последнее время детях.

"Я прошу вас, сделайте так, чтобы Лёша Дельвари стал последним умершим от равнодушия опекуна. Чтобы смерть этого ребенка сироты вчера, в апреле 2023 года, на Пасхальной неделе, что-то изменила", - написала общественница в собственном Telegram-канале.

Адресатами послания Федермессер назвала главу Совфеда Валентину Матвиенко, вице-премьера Татьяну Голикову, Минтруд, Минздрав, омбудсмена Татьяну Москалькову, детского омбудсмена Марию Львову-Белову, а также главу комитета Смольного по соцполитике Елену Фридрикову. Автор обращения требует наказать всех виновных в смертях детей.

Со своей стороны, прокуратура пообещала оценить исполнение сотрудниками ПНИ, расположенного на улице Коллонтай, требований к условиям содержания подопечных.