Агапитова будет защищать права петербуржцев совместно с инспекцией труда

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова подписала соглашение о сотрудничестве с главой Государственной инспекции труда в городе Алексеем Беляевым. В течение ближайшего полугода они будут вести совместные приемы и консультации. Агапитова считает, что объединение усилий стало своевременным шагом в условиях, когда действует запрет на различные внеплановые проверочные мероприятия.

"Будем уделять особое внимание задолженности по зарплате, охране труда, профилактике несчастных случаев на производстве, организации рабочих мест для инвалидов, в частности, для проживающих в психоневрологических интернатах, для содержащихся в исправительных колониях", - приводятся слова омбудсмена на ее сайте.

За март нынешнего года прокуратура санкционировала для инспекции труда лишь две внеплановые проверки. До введения ограничений в некоторые месяцы их могло насчитываться пятьсот. За весь прошлый год инспекция получила около 40 тысяч жалоб. Наиболее распространенными причинами для обращений петербуржцев стали долги по зарплате и нарушения техники безопасности.

фото: ombudsman.spb.ru