На Днях Петербурга в Зарядье будут кормить розовыми блинами

СПбГБУ "Конгрессно-выставочное бюро" объявило закупку на проведение деловой сессии в рамках проекта "Дни Санкт-Петербурга в парке Зарядье", следует из данных сайта автоматизированной информационной системы госзаказа города "Электронный магазин". Там же указано, что за организацию мероприятия учреждение готово заплатить 518 тысяч рублей. "Конгрессно-выставочное бюро" подведомственно комитету по культуре Петербурга.

Согласно опубликованному документу, мероприятие в Зарядье должно пройти 27-30 апреля 2023 года. Длительность деловой сессии планируется не менее 1,5 часа, сказано в материалах закупки. Из документа следует, что всего ожидают не менее 50 гостей.

Исполнитель контракта обязан предоставить "Конгрессно-выставочному бюро" сценарий выступлений экспертов, описание расстановки мебели и работу зоны кофе-брейка. В документе закупки указаны требования к модератору сессии, размеру табличек с именами экспертов, параметрам техники для мероприятия и другим деталям. В частности, написано, что встречать гостей должны хостес с собранными волосами "в хвост, косу, пучок или заколоты таким образом, чтобы не спадали вперед" - распущенные волосы не допускаются.

На кофе-брейке гостям сессии обязательно должны подавать кофе с чаем и сливками, сказано в документе. А кормить планируют розовыми блинами с топингами.

Это блюдо было одним из любимых у писателя Александра Пушкина, пишут СМИ. Для придания блинам розового цвета используется свекольный сок.

София Саттарова