В Выборге арестовали иностранца за нелегальный переход российской границы

Силовики в Выборгском районе Ленобласти задержали гражданина Германии, который пытался незаконно пересечь границу, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление пограничной службы. В Россию из Финляндии мужчина следовал пешком.

На задержанного завели дело по ч. 1 ст. 322 УК (незаконное пересечение государственной границы России). Ему грозит до шести лет заключения. Ожидать суда немца отправили в следственный изолятор в Выборге.

В региональном УФСБ с начала прошлого года насчитали семь подобных случаев нарушения пограничного режима иностранцами. Нелегально проникнуть в страну пытались как со стороны Финляндии, так и со стороны Эстонии.