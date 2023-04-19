Путин предложил вернуть термин "пионер"

Президент Владимир Путин в беседе с вице-премьером Татьяной Голиковой коснулся деятельности общероссийского объединения подростков "Движение первых", созданного по его инициативе прошлым летом.

Выслушивая доклад чиновницы, Путин предположил, что она имеет в виду пионеров. Голикова согласилась, добавив, что по-старому это бы так и называлось.

"По-старому - по-новому, как было, так и есть. От этого никуда не деться. Этот термин, это название - оно, в отличие от комсомола - коммунистический союз молодежи - лишено какой-то идеологической окраски. Подумайте над этим, пожалуйста", - приводит "Интерфакс" ответ главы государства.

По мнению Путина, насчет реализации предложенной им идеи необходимо посоветоваться и с самими подростками.