В России подорожали капуста и лук

Росстат изучил изменения цен на потребительском рынке с 11 по 17 апреля. Товары и услуги всех типов подорожали за выбранный период на 0,04% (неделю назад показатель составил 0,11%). С начала января инфляция ускорилась до 1,88%.

Наибольший рост в розничной цене продемонстрировали капуста (+5,69), лук (+4,16), яблоки (+1,43%), бананы (+1,39%), свинина (+0,87%), сахар (+0,8%). Наоборот, ощутимее всего остального подешевели за последнюю неделю помидоры (-1,52%), пшеничная мука (-1,27%), гречка (-0,69%), картофель (-0,67%), стерилизованное молоко (-0,45%), морковь (-0,4%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали зубные щетки (+0,6%), пылесосы (+0,41%), кроссовки (+0,37%), иномарки (+0,21%), сигареты (+0,17), джинсы для школьников (+0,13%).

Тем временем Минэкономразвития 19 апреля сообщает, что инфляция в годовом выражении составила 2,82%, а продовольственная — 1,12%.