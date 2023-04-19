Число осужденных за нападение на представителей власти побило шестилетний рекорд

За один календарный год в России ощутимо выросло число обвинительных приговоров, вынесенных по делам о применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК). Новейшую статистику судебного департамента при Верховном суде, охватывающую весь прошлый год, изучил РБК.

Если по итогам 2021 года по такого рода делам осудили 7 523 человека, то спустя год их число выросло до 8 261. Это максимальный показатель за последние шесть лет. При этом за год обвинительных приговоров за насилие, опасное для жизни и здоровья представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК), изменилось несущественно: 623 против 613.

В 2022 году также отмечен рост числа осужденных за насилие в отношении сотрудников пенитенциарной системы (ч. 2 и ч. 3 ст. 321 УК). Приговоров с таким составом преступления насчитали 376 вместо 283 в 2021 году.