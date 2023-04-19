В Петербурге ответственнее всех обращаются с канализацией жители Кронштадтского района

Петербургский Водоканал составил рейтинг районов по числу канализационных засоров, которые случаются по вине жителей. Специалисты предприятия проанализировали все подобные случаи за первые три месяца нынешнего года.

Хуже всего дела обстоят в исторических районах: здесь засоры чаще всего случаются от использования канализации не по назначению. В Центральном районе доля такого рода инцидентов от общего числа засоров составила 86%, а в Петроградском - 78%. Тройку замкнул спальный Приморский район (69%).

Между тем жители Кронштадта за весь отчетный период, напротив, не устроили ни одного засора неграмотным и безответственным обращением с канализацией.

Представители Водоканала убедительно просят петербуржцев смывать в унитаз только водорастворимую туалетную бумагу.

фото: pixabay