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Калининградский мундеп получил реальный срок за незаконный вылов рыбы

фото ЗакС политика Калининградский мундеп получил реальный срок за незаконный вылов рыбы

Суд в Калининградской области приговорил к семи месяцам колонии-поселения депутата Полесского муниципального округа, которого признали виновным в незаконном лове рыбы в Куршском заливе. Как сообщает ТАСС, два других фигуранта получили по полгода колонии-поселения.

Имя депутата представители регионального управления СК не назвали, однако в картотеке суда имеется похожее дело. В нем вместе с двумя сообщниками фигурирует мундеп упомянутого выше округа Станислав Вощило.

Всех троих осудили по ч. 3 ст. 256 УК (незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Общий вес незаконно добытой рыбы превысил 450 кг, а ущерб оценили более чем в миллион рублей.


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