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Станцию метро "Выборгская" закрывали на вход из-за увеличенного пассажиропотока

фото ЗакС политика Станцию метро "Выборгская" закрывали на вход из-за увеличенного пассажиропотока

Начиная с 8:58 в четверг, 20 апреля, станцию петербургского метрополитена "Выборгская" закрыли на вход ввиду увеличения пассажиропотока, она открыта только на выход, информирует пресс-служба городской подземки.

Пассажиров попросили пользоваться станциями "Лесная" и 'Площадь Ленина".

Читатели "Фонтанки" сообщают, что на выход из "Выборгской" работает только один эскалатор, что привело к образованию затора на перроне.

Также в пресс-службе подземки напомнили, что "Выборгская" будет ограничена на вход по будням с 18:00 до 19:00 из-за ремонта эскалатора.

Обновлено.

"Выборгская" в 9:24 вернулась к привычному режиму работы.


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