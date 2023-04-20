Беглов приехал в Минск на открытие Дней Петербурга

В Минске начались мероприятия, приуроченные к старту Дней Петербурга. По этому случаю в столицу Белоруссии лично приехал градоначальник Северной столицы Александр Беглов, передаёт пресс-служба Смольного.

"Мы поддерживаем интенсивные связи с нашими белорусскими коллегами. Наш диалог – один из лучших примеров плодотворных внешних связей Петербурга", - высказался по случаю губернатор.

В рамках рабочих встреч Беглов увидится с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко и председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым.

Кроме того, пройдёт двусторонняя дискуссия Совета делового сотрудничества между Смольным и правительством республики. Также Беглов посетит некоторые белорусские заводы.