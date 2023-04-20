В Петербурге школьник угрожал захватить школу ради встречи с Путиным

Учащийся восьмого класса одной из петербургских школ грозился захватить школу ради встречи с Владимиром Путиным, пишет 78.ru. В обращении, адресованном президенту, имеется также фотография, на которой юноша запечатлён с предметом, похожим на винтовку.

Угрожающее послание поступило на электронную почту ФСБ 19 апреля. Школьник требовал очной встречи с главой государства в Петербурге и намеревался обсудить с ним ситуацию на Украине. В противном случае он обещал прийти в школу с оружием.

"Решать вам, Владимир Владимирович", - выдвинул ультиматум юноша.

Получив сообщение, ФСБ направилась в школу на Большой Монетной улице. Осмотрев помещения, силовики не обнаружили ничего подозрительного.

Полиции удалось вычислить личность несовершеннолетнего. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Произошелшее прокомментировали в пресс-службе администрации Петроградского района.

"По данному факту сообщаем следующее. Правоохранительные органы провели беседу с мамой и подростком. Непричастность школьника подтверждена. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данному инциденту", - поделились чиновники.