Врачи не смогли спасти пенсионера, упавшего на рельсы на станции "Гражданский проспект"

Врачам городской больницы № 3 на улице Вавиловых не удалось спасти пенсионера, который накануне рухнул на рельсы на станции метрополитена "Гражданский проспект", передаёт 78.ru.

Мужчину доставили в медицинское учреждение с многочисленными травмами и значительной кровопотерей.

Ранее СМИ сообщали, что в результате падения с перрона на рельсы петербуржец лишился части руки. Кроме того, у него диагностировали травму головы и внутреннее кровотечение.

В результате инцидента прерывалось движение поездов "Академической" до "Девяткино". Последнюю, равно как и "Гражданский проспект", также закрывали на вход.