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Новости 17:23

Глава Эрмитажа предложил сформировать список кандидатов на должности директоров музеев

фото ЗакС политика Глава Эрмитажа предложил сформировать список кандидатов на должности директоров музеев

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил создать кадровый резерв из потенциальных руководителей музеев. По его мнению, это нужно во избежание излишнего общественного резонанса, который имел место в последнее время в связи с некоторыми отставками.

"Это естественный процесс, с одной стороны. С другой стороны, много неудовлетворенности тем, как это делается. А с третьей стороны, сами мы говорим: "Ай, нас не спрашивают". <…> На самом деле спрашивают", - приводит фрагмент его выступления ТАСС.

Президиум Союза музеев России одобрил идею Пиотровского: до 1 июня должна быть разработана система формирования кадрового резерва на должности руководителей музеев, после чего инициативу направят в Минкульт.

Напомним, что в нынешнем году стало известно об увольнении Марины Лошак с поста директора Пушкинского музея, Зельфиры Трегуловой с поста директора Третьяковской галереи и Владимира Гусева с поста Русского музея.


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