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Новости 17:46

В Москве арестовали экс-замминистра культуры Ярилову по делу о "Пушкинских картах"

фото ЗакС политика В Москве арестовали экс-замминистра культуры Ярилову по делу о "Пушкинских картах"

Басманный суд Москвы отправил в следственный изолятор бывшего заместителя министра культуры Ольгу Ярилову по коррупционному делу, передает РИА "Новости". Под стражей она пробудет как минимум до 16 июня.

Экс-чиновницу преследуют по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Ей грозит до 10 лет заключения.

По данным РЕН ТВ, ущерб от действий Яриловой оценивают в 125 млн рублей. Согласно версии следствия, она причастна к хищениям с "Пушкинских карт". Из-за действий фигурантов дела у школьников и студентов формально появилась возможность посещать по "Пушкинской карте" учреждение под названием "Самый высокий музей мороженого в мире". При этом оно не является объектом культуры и представляет собой частную организацию, расположенную в "Москве-сити". Тем не менее, входные билеты оплачивались государством. По данным источника ТАСС, мероприятия, для которых приобретались билеты, в действительности не проводились.

В своей должности Ярилова проработала с 2018 по 2022 годы.


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